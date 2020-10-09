Более 36 тысяч жителей Самарской области написали "Диктант Победы"

По количеству участников этой международной акции, посвященной Великой Отечественной войне, регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов России, при этом 19 самарцев набрали максимально возможные 25 баллов.

Участникам диктанта необходимо было за 45 минут выполнить 25 заданий, которые касались самого широкого спектра вопросов - ход боевых действий, положение на фронтах, подвиги фронтовиков, достижения советской науки и промышленности тех лет. Кроме того, пять вопросов были непосредственно связаны с историей города Куйбышева времен 1941-1945 годов.

Одна из местных "отличниц" - бухгалтер Виктория Леонова из села Жигули Ставропольского района, даже вошла в двадцатку лучших участников "Диктанта победы" со свей страны. Она правильно ответила на все вопросы теста всего за 10 минут.

Виктория рассказала, что всегда интересовалась историей своей страны и края.

- Я выросла на военных фильмах. А теперь мы часто всей семьей смотрим советские ленты, современное документальное кино, посвященное Великой Отечественной войне, посещаем выставки, по возможности приезжаем на Парад Победы или Парад Памяти, которые проходят в Самаре на площади Куйбышева. Я считаю, что это важно - вместе с детьми изучать историю нашей страны, чтобы они знали и, самое важное, помнили своих героев".

Напомним, "Диктант Победы" прошел 3 сентября. Самарский регион, стал вторым в стране после Московской области, по количеству площадок - всего их было организовано 751. Центральным пунктом проверки знаний стала площадь имени Куйбышева, где в этот же день стартовал уникальный интерактивный проект - музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа". За время его работы десятки тысяч жителей региона и гостей Самары смогли погрузиться в атмосферу "запасной столицы" СССР. По решению главы региона Дмитрия Азарова, музей под открытым небом продолжит свою работу в Тольяттинском парковом комплексе истории техники имени. К.Г. Сахарова.

Еще раньше, 24 июня, на площади Куйбышева состоялся Парад Победы. Самарская область стала единственным регионом Приволжского Федерального округа, где, согласно Указу Президента Владимира Путина, прошел военный парад. Увидеть его смогли миллионы граждан страны, поскольку он транслировался в эфире федеральных телеканалов.

А весной этого года мини-парады прошли под окнами каждого ветерана, проживающего в регионе. Кроме того, силами 2-й гвардейской Краснознаменной армии и творческих коллективов для заслуженных жителей региона - участников войны и тружеников тыла - были организованы концерты.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Все эти масштабные мероприятия мы проводим для того, чтобы сохранить правду о великой истории России. Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту все необходимое. Мы никогда не забудем о подвиге фронтового поколения. О том, что обязаны им, выстоявшим в годы войны, жизнью и свободой.