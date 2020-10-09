Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения

В Чувашии вынесли очередной приговор бывшему вице-премьеру правительства республики. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере и мошеннических действиях.

Как сообщили в прокуратуре региона, суд установил, что мужчина в конце 2017 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере двух миллионов рублей. Деньги ему передавались через трех посредников и предназначались за содействие в получении субсидий из республиканского бюджета в размере более 16 миллионов рублей.

Также экс-чиновника признали виновным в том, что он получил от руководителя той же фирмы миллион рублей - якобы для того, чтобы передать их другому чиновнику регионального правительства. При этом подсудимый выполнять своего обещания он не собирался.

Сотрудники Управления ФСБ России по Чувашии задержали бывшего вице-премьера в декабре 2018 года. В феврале 2020-го мужчину осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление должностными полномочиями.

С учетом прежнего наказания новый срок подсудимого составил восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе в течение шести лет.