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09.10.2020 16:41
Рубрика: Происшествия

Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

В Чувашии вынесли очередной приговор бывшему вице-премьеру правительства республики. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере и мошеннических действиях.

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Как сообщили в прокуратуре региона, суд установил, что мужчина в конце 2017 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере двух миллионов рублей. Деньги ему передавались через трех посредников и предназначались за содействие в получении субсидий из республиканского бюджета в размере более 16 миллионов рублей.

Также экс-чиновника признали виновным в том, что он получил от руководителя той же фирмы миллион рублей - якобы для того, чтобы передать их другому чиновнику регионального правительства. При этом подсудимый выполнять своего обещания он не собирался.

Сотрудники Управления ФСБ России по Чувашии задержали бывшего вице-премьера в декабре 2018 года. В феврале 2020-го мужчину осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление должностными полномочиями.

С учетом прежнего наказания новый срок подсудимого составил восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе в течение шести лет.

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