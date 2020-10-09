Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

- От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной​​​. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции, - сказал Азаров.

Он также добавил, что в регионе 130 машин чиновников передадут в медучреждения.

- Решил свою личную машину тоже передать врачам, - уточнил Азаров.

Кроме того, помимо развернутых уже более четырех тысяч коек, в области развернут еще 680 койко-мест.

По данным на 9 октября в Самарской области зарегистрировали 12805 случаев коронавируса, 10046 человек выздоровели, 207 умерли.