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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
- От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции, - сказал Азаров.
Он также добавил, что в регионе 130 машин чиновников передадут в медучреждения.
- Решил свою личную машину тоже передать врачам, - уточнил Азаров.
Кроме того, помимо развернутых уже более четырех тысяч коек, в области развернут еще 680 койко-мест.
По данным на 9 октября в Самарской области зарегистрировали 12805 случаев коронавируса, 10046 человек выздоровели, 207 умерли.