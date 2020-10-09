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09.10.2020 19:28
Рубрика: Власть

Открыта регистрация на VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020 в Самаре

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
16 октября в Самаре пройдет масштабное мероприятие в сфере бизнеса и инвестиций - Volga Investment Summit 2020.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Организованный правительством Самарской области саммит станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область - абсолютный лидер среди регионов РФ по развитию ГЧП

Для наиболее эффективной работы эксперты соберутся в Самаре. Здесь они примут участие в деловой программе, в которую войдут панельные дискуссии, круглые столы и обмен экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников будет организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

В прошлом году участники Волжского инвестиционного саммита обсуждали вопросы развития отношений со странами Востока и исламским миром. В этом году ключевой темой станут инвестиции. Саммит поможет установить деловые контакты, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Программа будет посвящена как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам инвестиций, венчурного бизнеса и финансов.

- Сейчас непростое время для экономики, для бизнеса, и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. И все последствия, глубину этого влияния ещё только предстоит оценить. Вместе с тем, мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская область не в первый раз становится местом притяжения ведущих российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно. По итогам 2019 года регион стал абсолютным лидером среди остальных субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Сегодня в работе областного правительства находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей. В эксплуатацию введен уже 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено 8 млрд внебюджетных инвестиций. Добавим, в Самарской области создана специальнас структура для помощи инвесторам - Агентство по привлечению инвестиций работает бизнесом в режиме "одного окна".

Развитие венчурной отрасли - еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным региональным фондом, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал десятое место и также был лидером среди региональных фондов, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

Фото: Организационно-аналитическое управление главы Республики Марий Эл
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- Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции. Но инвестиций не бывает без открытости. Волжский инвестиционный саммит - это не только дискуссионная площадка, но и место для коммуникаций, новых знакомств. Это место, где можно задать вопрос представителям правительства региона, и получить максимально честный ответ, - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- В этом году ключевая тема саммита - "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". Самарская область накопила значительный опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации сейчас очень актуальна для всей России и регионов, в частности, - отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.

Зарегистрироваться на саммит, посмотреть программу и спикеров можно на сайте volgasummit.com

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