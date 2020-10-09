Самарский губернатор усилил региональное здравоохранение в пандемию

В пятницу, 9 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с обращением к землякам, в котором рассказал о принятых решениях по работе системы регионального здравоохранения.

С понижением температур в регионе наблюдается существенный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. И если новых случаев COVID-19 в последний месяц ежедневно регистрируется 110-120 случаев, то заболеваемость гриппом и ОРВИ постоянно растет.

По итогам совещания с руководителями ведущих медучреждений и специалистами Роспотребнадзора, целью которого было выработать эффективные меры сохранения здоровья людей, принят ряд мер. В числе первоочередных - увеличение бригад скорой помощи, 10 из которых уже приступили к работе в Самаре и число их будет удвоено.

Приняты дополнительные меры по оказанию неотложной помощи в поликлиниках: для координации из работы в экстренном режиме создан специальный центр, куда будут поступать и данные от "Скорой".

- Реагировать, скоординировав свою работу через этот центр, медики будут не только в рамках своего участка, а везде, где необходимо. Чтобы усилить мобильность этой помощи, уже с понедельника 130 автомобилей чиновников будут переданы поликлиникам и больницам. Это позволит увеличить скорость реагирования на обращения граждан. Кстати, свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения, - подчеркнул Дмитрий Азаров

Кроме того, глава региона принял решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек будет создано в различных лечебных учреждениях Самарской области уже на следующей неделе. Эти места будут отданы больным коронавирусной инфекцией и для тем, у кого есть подозрение на COVID-19.

Продолжится наращивание в регионе запаса средств индивидуальной защиты и лекарств, будет наращиваться техническая оснащенность больниц. В частности, в областную больницу имени Середавина уже до конца октября поступит новый компьютерный томограф. Но поскольку сегодня количество обращений на КТ-исследования достигают рекордных значений, глава региона так же обратился к частным клиникам, чтобы их компьютерные томографы тоже в полой мере работали для общественного здоровья, предоставляя услуги по полису ОМС и принимали пациентов "Скорой".

Также Дмитрий Азаров рассказал, что 15 октября в Самарскую область поступит вторая партия вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции. По данным медиков, вакцинированные от этих болезней люди, легче переносят и коронавирус. Первый этап вакцинации в регионе прошел успешно. Глава региона также призвал граждан соблюдать масочный режим как в быту, так и на производстве.

Во время обращения глава региона также сообщил, что очередной тест на коронавирусную инфекцию дал у него положительный результат, из-за чего он вынужден уйти на самоизоляцию и перейти на дистанционный режим работы.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- К нарушителям этих простых правил безопасности принимаются серьезные меры. Уже более тысячи штрафов выписано, три десятка дел рассматривается в судах о приостановке деятельности различных учреждений, в первую очередь это торговля и общепит. Чтобы не вводить дополнительные ограничения, нужно понимать, что от каждого из нас зависит, будут ли детки ходить в школу, как настоятельно просят родители, будут ли работать предприятия малого бизнеса в сфере услуг и торговли, будут ли работать наши крупнейшие предприятия, а значит, будет ли доход в самарских семьях. Я также, как и вы, не хочу вводить ограничения на территории Самарской области. Давайте создадим условия, чтобы это и не понадобилось.