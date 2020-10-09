Третья разработка саранской IT-компании вошла в реестр российского ПО

Третья разработка саранской IT-компании "Инфомаксимум" вошла в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Напомним, что реестр был создан в 2016 году в рамках взятого страной курса на импортозамещение.

Ранее экспертизу успешно прошли два продукта, созданных саранскими айтишниками: программа мониторинга загруженности и учета рабочего времени и первая российская система класса process mining Proceset.

По словам генерального директора компании Александра Бочкина, оба продукта успешно внедрены в ряде крупных бизнес-структур. Это позволяет сделать вывод о высоком уровне отечественного программного обеспечения, разработанного в Мордовии.

Новая система, включенная в реестр, подходит для объективной оценки стоимости услуг, благодаря точному расчету трудозатрат на проекты. Это особенно актуально для многопрофильных общих центров обслуживания (ОЦО), где число сотрудников может достигать 2000 - 3000 и более. Новинка уже внедрена в крупной российской металлургической компании.

- Наша цель - предоставить российскому бизнесу разработки, способные помочь в развитии, масштабировании и выходе на зарубежные рынки, с возможностью адаптироваться под мировые стандарты и быть конкурентоспособными, - пояснил Александр Бочкин.