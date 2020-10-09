В Перми осудили банду наркодилеров

Кировский районный суд Перми признал виновными в хранении и торговле наркотическими средствами в особо крупном размере четырех местных жителей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, организаторами преступного сообщества стали 45-летний мужчина и его 50-летняя гражданская супруга. Сбыт наркотиков они наладили через интернет-магазин.

На семейный подряд "работали" пять человек: оптовые курьеры, закладчики, операторы. В незаконный бизнес была вовлечена и родная дочь главной фигурантки - 31-летняя женщина выполняла роль оператора. При задержании злоумышленников в их автомобиле было обнаружено более одного килограмма наркотических средств.

Суд приговорил торговцев наркотиками к реальным срокам лишения свободы от четырех до 12 лет.