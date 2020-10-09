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09.10.2020 16:17
Рубрика: Происшествия

В Саратовской и Пензенской областях пожары подошли к населенным пунктам

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Сердобске Пензенской области из-за пала сухой травы загорелись несколько домов.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, загорелось четыре дома, в том числе два жилых, и несколько хозпостроек.

К 14.25 часам по московскому времени пожар удалось локализовать. В тушении огня принимало участие 18 единиц техники. Также на помощь огнеборцам со станции Ртищево Саратовской области выехал пожарный поезд.

Между тем низовой лесной пожар в Роговском лесничестве Аркадакского района Саратовской области угрожает соседнему селу.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара составляет 20 гектар, в двух километрах от него находится село Подрезенка. Тушением пожара занимается 36 человек и 14 единиц техники, также к месту борьбы с огнем направлена аэромобильная группировка МЧС.

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