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09.10.2020 10:01
Рубрика: Происшествия

В Уфе проверят информацию об учителе, заклеившем ученику рот скотчем

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Башкирии и региональное управление следкома проводят проверку информации о том, что в Уфе учитель гимназии заклеила ученику рот скотчем.

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Как уточнили в прокуратуре РБ, инцидент произошел между учителем и учеником четвертого класса. Сейчас прокуроры выясняют обстоятельства произошедшего.

В управлении СКР по Башкирии отметили: по поступившей информации учительница не только заклеила рот скотчем одному ученику, но и ударила головой об парту другого, а также грубо высказывалась в адрес детей.

В ходе доследственной проверки сотрудники следственного отдела по Советскому району Уфы опросят руководство, учителей и учеников гимназии, а также изучат условия обучения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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