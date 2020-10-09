В Уфе проверят информацию об учителе, заклеившем ученику рот скотчем

Прокуратура Башкирии и региональное управление следкома проводят проверку информации о том, что в Уфе учитель гимназии заклеила ученику рот скотчем.

Как уточнили в прокуратуре РБ, инцидент произошел между учителем и учеником четвертого класса. Сейчас прокуроры выясняют обстоятельства произошедшего.

В управлении СКР по Башкирии отметили: по поступившей информации учительница не только заклеила рот скотчем одному ученику, но и ударила головой об парту другого, а также грубо высказывалась в адрес детей.

В ходе доследственной проверки сотрудники следственного отдела по Советскому району Уфы опросят руководство, учителей и учеников гимназии, а также изучат условия обучения.