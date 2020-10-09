В Ульяновской области комплексно подключают технологии ИИ в здравоохранении

8 октября губернатору Сергею Морозову доложили об итогах первого этапа внедрения в восьми медучреждениях региона искусственного интеллекта для выявления злокачественных образований и повреждения легких.

Проект реализуется в рамках всероссийского научно-исследовательского эксперимента "Цифровая диагностика", инициированного Национальным агентством социальных коммуникаций. Его задача - сформировать модель внедрения ИИ в здравоохранение регионов и сделать искусственный интеллект инструментом помощи врачу во всех больницах, даже на отдаленных территориях.

Фото: Правительство Ульяновской области

Напомним, Указом Президента России в конце прошлого года утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Документ предполагает его использование во всех сферах с целью улучшения качества жизни людей. Также Правительством РФ внесены изменения в национальную программу "Цифровая экономика". Они предполагают создание и реализацию федерального проекта "Искусственный интеллект".

Как отмечает заместитель председателя регионального Правительства Светлана Колесова, по поручению губернатора Сергея Морозова Ульяновская область сегодня является новатором внедрения искусственного интеллекта в одну из самых приоритетных отраслей -здравоохранение. Регион стал первым субъектом России, где приступили к комплексному подключению уникальной технологии ИИ при выявлении злокачественных образований и поражения легких, в том числе и при COVID-19, сразу в восьми медучреждениях.

Для участия в эксперименте отобран программный комплекс IRYM, созданный ведущими врачами - онкологами, российскими математиками и программистами. Технология позволяет расшифровывать маммографические снимки за 7 секунд. Пакет КТ изображений в 500 срезов обрабатывается системой за время до 60 секунд. На открытом конкурсе Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов в 2019 году система показала результат в 97% достоверности при выявлении злокачественных образований.

Фото: Правительство Ульяновской области

В медучреждениях Ульяновской области были подключены два модуля. COVIDetect позволяет выявить признаки повреждений на КТ легких, обусловленных заболеванием COVID 19. Второй модуль - MIDA. Он помогает определить признаки злокачественных образований на различного рода рентгеновских изображениях.

В Ульяновской области ИИ апробирован в областном онкологическом диспансере, детской клинической больнице, центре специализированных видов медицинской помощи, областном противотуберкулезном диспансере и других медучреждениях, в том числе и нескольких районных больницах.

"Хочется выразить слова благодарности врачам за то, что оперативно включились в реализацию этого важного проекта. Мы понимаем сегодня, что внедрение ИИ открывает новые возможности для предупреждения заболеваний на ранних стадиях и снижения смертности даже при существующей оснащенности больниц. Внедряемая система построена на уникальных алгоритмах, которые работают даже на офисных компьютерах и не требуют серьезных технологических ресурсов. В рамках эксперимента подтверждено, что с момента подключения установка и настройка модулей занимает 1 день", - сообщила Светлана Колесова.

Анализ снимка проходит в несколько этапов. При исследованиях в области маммография искусственный интеллект преображение черно-белого изображения в цветное. Далее ИИ определяет зоны риска, где есть признаки заболевания. Затем система проводит углубленный анализ в выявленных зонах и выдаёт отчёт врачу.

При работе с выявлением признаков COVID-19 также в несколько этапов проводится оценка снимка, выявление актуальных зон и расчет степени поражения для определения эффективного решения. Кроме того, 3D визуализация позволяет точно оценить не только признаки заболевания, но степень поражения легких и в глубине тканей.

Фото: Правительство Ульяновской области

Например, в Центральной городской клинической больнице Ульяновска во время эксперимента обработано 123 пакета КТ изображений. Минимальное время анализа одного снимка составило всего 2 секунды, а максимальное менее 9 секунд. За это время врач получает информацию о признаках заболевания. ИИ в десятки раз повышает пропускную способность больниц и снижает нагрузку на врачей.

"Традиционно ИИ предоставлял "безальтернативное мнение" в виде заключения "да/нет". Из-за этого сформировалось мнение врачей, что искусственный интеллект заменит их. Протестированная технология даёт множество визуализаций на всех этапах анализа изображения ИИ, помогая врачу последовательно увидеть полную картину заболевания. Это ведёт к более точному и быстрому диагнозу. Эксперимент показал, что современные технологии могут стать эффективным помощником врача - дать максимум полезной информации для проактивного выявления признаком заболевания на ранних стадиях, снизить нагрузку на медперсонал и сократить время от формирования снимка до диагноза, а также - уменьшить риски врачебной ошибки. Врач экономит время на "сквозном" анализе всех снимков, получая подсказку и акцентирует своё внимание сразу на признаках заболевания", - сообщила Светлана Колесова.

Как отметила зампред, запуск проекта в Ульяновской области дал старт новым возможностям развития сферы здравоохранения - на практике доказав эффективность применения ИИ и его доступность в любом медицинском учреждении без дополнительных бюджетных затрат. При этом выявлены слабые места ИТ обеспеченности сферы здравоохранения, устранение которых возможно в рамках мероприятий по цифровизации при поддержке Минздрава РФ и Минцифры РФ.

"Подчеркну, что это только начало большой работы. По поручению Губернатора в кратчайшие сроки мы должны вывести проект на этап практического внедрения и рассмотреть возможность масштабировать его реализацию на весь регион", - сказала Светлана Колесова.