К барханному коту из Сибири прилетела невеста из Франции

Новосибирский зоопарк после пятимесячного перерыва возобновил работу в рамках обменных программ.

- Из Парка кошек французского города Неслес Новосибирский зоопарк мы получили самку барханного кота, - сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка. - Эти маленькие кошки содержатся в нашем зоопарке с 2000 года.

Сотрудничество с зоопарками России и других стран позволяет найти животным подходящую пару и получить здоровое потомство. Программы обменов между зоопарками исключают возможность близкородственного скрещивания.

Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск в сентябре приехали ястребиные совы, сипухи и белка Превоста. Их обменяли на капибару. В Нижний Новгород и Южно-Сахалинск из Сибири также отправили нескольких тамаринов, а в венгерский город Печ - росомаху.