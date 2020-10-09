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09.10.2020 11:58
Рубрика: Общество

К барханному коту из Сибири прилетела невеста из Франции

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирский зоопарк после пятимесячного перерыва возобновил работу в рамках обменных программ.

Фото: vk.com
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- Из Парка кошек французского города Неслес Новосибирский зоопарк мы получили самку барханного кота, - сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка. - Эти маленькие кошки содержатся в нашем зоопарке с 2000 года.

Сотрудничество с зоопарками России и других стран позволяет найти животным подходящую пару и получить здоровое потомство. Программы обменов между зоопарками исключают возможность близкородственного скрещивания.

Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск в сентябре приехали ястребиные совы, сипухи и белка Превоста. Их обменяли на капибару. В Нижний Новгород и Южно-Сахалинск из Сибири также отправили нескольких тамаринов, а в венгерский город Печ - росомаху.

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Барханный кот из Франции и другие новости обменных программ ✈ После пятимесячного перерыва зоопарки России и других стран возобновляют работу в рамках обменных программ. Новосибирский зоопарк отправил в зоопарк венгерского города Печ росомаху. Наши зоологические парки участвуют в программе сохранения данного вида. На росомах ведется европейская племенная книга, туда заносятся данные обо всех животных, живущих в зоопарках. Тщательно проводится работа по созданию пар. Молодую самку росомахи, родившуюся в нашем зоопарке в 2019 году, отправили в Венгрию по рекомендации координатора программы. Из Парка кошек французского города Неслес Новосибирский зоопарк получи самку барханного кота. Эти маленькие кошки содержатся в нашем зоопарке с 2000 года. Сейчас мы формируем новую пару. Отправки внутри страны начались чуть раньше, чем международные, и тут сразу несколько новостей. В зоопарк Нижнего Новгорода мы отправили золотистоголового тамарина. В Южно-Сахалинск – двух красноруких тамаринов. С Ленинградским зоопарком мы давно и тесно сотрудничаем. В сентябре мы отправили туда капибару. Коллеги передали нам ястребиных сов, сипух и белку Превоста. Все эти виды представлены в нашем зоопарке, обмен животными необходим для создания новых пар. Фото: @kivu1i , Андрей Поляков, @vladimir_shadrin .

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo)

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