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Рубрика: Происшествия

На Алтае двое суток спасали туриста-отшельника

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Алтайские спасатели эвакуировали с горы Синюха туриста, сломавшего ногу в глухой тайге.

Фото: facebook.com / mauro.dabudelli
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Семья активных путешественников из Новосибирска ежегодно проводит отпуск в труднодоступной таежной местности в алтайских горах, где ведет отшельнический образ жизни. Этой осенью туристы вновь забрались на гору Синюха и принялись обустраивать стоянку. Однако, пытаясь срубить дерево, мужчина серьезно повредил ногу и получил множественные ушибы. Его спутница обратилась за помощью в МЧС.

На поиски туристов вылетел вертолет "Авиалесоохраны" со спасателями на борту.

- Однако из-за густой таежной растительности, подлететь близко к стоянке не удалось, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. - Вертолет, ювелирно балансируя между деревьев, высадил группу спасателей на максимально возможно близкое расстояние.

Только на следующий день спасателям удалось добраться до пострадавшего по болотистой таежной местности. Туриста на специальных носилках переправили через одну речку при помощи навесной переправы, а через другую - на моторной лодке. Затем на помощь спасателям пришли жители ближайшей деревни. На тракторе они доставили пострадавшего в село Каначак, где их уже ожидала бригада скорой помощи. Вечером жителя Новосибирска госпитализировали в центральную районную больницу села Турочак.

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