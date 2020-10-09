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09.10.2020 11:13
Рубрика: Власть

Реконструкция перекрестка в Новосибирске сократит количество пробок

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
В Новосибирске завершается реконструкция одной из самых главных развязок на въезде в Академгородок на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонтируется не только проезжая часть, но и реконструируется вся дорога в целом: прокладывается ливневая канализация, обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, устанавливаются камеры и светофоры.

Уже сегодня автомобилисты отмечают, что даже в конце рабочего дня на выезде из Академгородка нет дорожных заторов.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Нам удалось найти эффективное решение проблемы на данном участке. Добавили дополнительные полосы для тех, кто поворачивает налево на проспект Строителей, а также разгонные полосы для выезжающих с него на Бердское шоссе, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, проконтролировавший ход реконструкции.

На перекрестке также установили "умный" светофор, режим которого позволяет оперативно реагировать на утренние и вечерние часы пик. В результате при той же напряженности движения пробок на дороге стало значительно меньше.

Затраты на реконструкцию развязки на въезде в Академгородок составили 98 миллионов рублей. Ремонтные работы будут полностью завершены к 15 октября.

В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Новосибирская область получила 1,7 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в прошлом году.

- И объемы, соответственно, увеличились - отремонтировано 46 километров дорог вместо планируемых 43-х, - подчеркнул Анатолий Локоть. - Высвободились средства, ресурсы, чтобы решать текущие задачи и планировать объемы следующего года.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В конце лета правительство Новосибирской области выделило дополнительные средства на ремонт дорог по программе БКАД. Несколько объектов сдали досрочно - их отремонтировали за один сезон.

Всего в этом году в городе ремонтируется 41 дорожный объект, из них 11 - по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Все работы, запланированные на этот год, будут завершены в течение следующей недели.

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