В Новосибирск поступит 15 новых автобусов

В Новосибирске продолжают обновлять парк пассажирского транспорта. Партия новой техники прибудет в город в декабре.

Пятнадцать автобусов минского производства на газомоторном топливе выйдут на маршруты муниципального предприятия ПАТП-4 уже через два месяца

- Договор на приобретение подвижного состава в лизинг заключен сегодня, -сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - На покупку автобусов выделено 100 миллионов рублей по проекту "Народный бюджет".

"Народный бюджет" - уникальный пилотный проект, в котором участвует и Новосибирская область. Из федерального бюджета региону выделяется дотация в размере 300 миллионов рублей, которые распределяются между муниципалитетами. Решение о том, куда направить эти средства, принимают сами жители в ходе голосования. В этом году новосибирцы большинством голосов определили приоритетным направлением развитие общественного транспорта.

Процент износа автопарка ПАТП-4 очень высокий. При этом предприятие обслуживает 10 областных, межрегиональных и международных маршрутов, а также 15 городских и 3 пригородных маршрута - в Советском и Первомайском районах. Новая техника позволит снизить нагрузку на подвижной состав.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Минтранс РФ одобрил Новосибирску заявку на приобретение в лизинг 40 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Они будут обслуживать два городских маршрута: №23 "Общественный торговый центр - ОРМЗ" и №45 "Чемской бор - Областная больница".

- За каждую партию новой техники городам приходится конкурировать. Мы доказываем необходимость обновления автопарка, заявок в Минтранс поступает много, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Техника будет приобретаться на условиях софинансирования.

В основу программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года заложен приоритет развития общественного транспорта. По данным мэрии, в ближайшие шесть лет запланировано приобрести 300 автобусов (по 50 ежегодно), а также 124 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. С 2021 года муниципалитет будет закупать еще и трамваи - по десять ежегодно, всего 50 вагонов. А 60 находящихся в эксплуатации трамваев модернизируют.