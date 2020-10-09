В Новосибирске будут судить бутлегеров, торговавших контрафактом

Новосибирская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся сбытом контрафактного алкоголя.

Четверо бутлегеров были задержаны в августе 2019 года в ходе спецоперации. У них изъяли около 29 тонн алкогольной продукции, на общую сумму более 13 миллионов рублей.

- Роли всех участников группы были четко распределены, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. - Организатор - 43-летний житель Октябрьского района Новосибирска приобретал оптовыми партиями контрафактный алкоголь известных марок и подыскивал покупателей.

Остальные участники группы доставляли немаркированные бутылки покупателям и получали от них денежные средства. Следователи установили 26 эпизодов преступной деятельности бутлегеров. Уголовное дело передано в Кировский районный суд города Новосибирска.

Работа по выявлению каналов поставки контрафактной продукции в Новосибирскую область продолжается.