В Новосибирске летучих мышей проверят на COVID-19

Новосибирские зоологи выяснят, переносят ли обитающие в Сибири летучие мыши коронавирусную инфекцию.

Российский фонд фундаментальных исследований выделил ученым грант в размере трех миллионов рублей.

- Летучие мыши - природный резервуар коронавирусной инфекции, - рассказал "Вести-Новосибирск" зоолог Алексей Маслов. - Мы работаем в составе большой группы по всей стране. Эксперты вместе с зоологами собирают материал и анализируют его.

Ученые намерены отловить около 300 особей на территории от Забайкалья до Западной Сибири. У летучих мышей будут брать пробы ДНК, чтобы создать базу геномов сибирской популяции. Затем геномы будут исследованы на наличие коронавируса.

Первые результаты исследования будут готовы уже в ноябре.