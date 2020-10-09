В общественном транспорте поймали 27 новосибирцев без масок

Минтранс Новосибирской области усилил контроль соблюдения масочного режима в общественном пассажирском транспорте. Утром 9 октября сотрудники УМВД России по г. Новосибирску, регионального управления Роспотребнадзора и МКУ "ЦУГАЭТ" провели совместный рейд на остановке общественного транспорта "Немировича-Данченко" областном центре. В нем принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Проверка показала, что большинство пассажиров соблюдают масочный режим, некоторые надевали маски при виде проверяющих. Выявлено 27 нарушителей. С шестью из них сотрудники полиции и минтранса провели профилактические беседы, в отношении еще двух составлены протоколы об административной ответственности. На 19 других, которые не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность, составлены материалы для последующего вызова в отделение полиции и оформления протоколов.

За несоблюдение масочного режима гражданину может быть выписан штраф от 1000 рублей.

Напомним, что 5 октября губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подчеркнул важность контроля соблюдения санитарных мер, в том числе обязательного ношения средств индивидуальной защиты.

Проверки соблюдения масочного режима на общественном пассажирском транспорте региональный минтранс совместно с представителями ЦУГАЭТ управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска и органами полиции организуют c конца апреля 2020 года. В мае-сентябре было проведено более 250 рейдов, проверено около 8000 единиц подвижного состава на 200 объектах транспортной инфраструктуры. С середины сентября контроль усилен.

По словам Вячеслава Невежина, минтранс региона достаточно категорично подходит к рассмотрению ответственности перевозчиков, которые пренебрегают здоровьем пассажиров и допускают в транспорт людей без средств индивидуальной защиты.