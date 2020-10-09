ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Майский"

По оценке Банка России, "Майский" занижал необходимые к формированию резервы на возможные потери, в связи с чем ЦБ неоднократно ограничивал банк в привлечении средств физлиц. Проверяющие Банка России выявили случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации.

Кроме того, "Майский" нарушал антиотмывочное законодательство в части документального фиксирования операций, подлежащих обязательному контролю. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении Банка России.

Банк являлся участником системы страхования вкладов, выплаты страховых возмещений начнутся не позднее 23 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.