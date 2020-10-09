На Ставрополье спикера окружной думы заподозрили в мошенничестве

В Ставропольском крае председателя муниципальной думы заподозрили в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в Ипатовском городском округе. По версии следствия, в августе этого года депутат узнал, что в местном отделе полиции ведется процессуальная проверка по факту хищения электроэнергии. Фигурантом этого дела был руководитель коммерческой компании. Подозреваемый предложил директоры фирмы решить проблему и не возбуждать уголовное дело. В обмен бизнесмен должен был передать через председателя думы 1,2 миллиона рублей вышестоящему сотруднику МВД.

- При этом подозреваемый не намеревался передавать кому-либо деньги. При получении оговоренной суммы денег председатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, куда директор фирмы заблаговременно обратился с заявлением, - добавили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). По месту жительства подозреваемого проведет обыск, назначены судебные экспертизы.