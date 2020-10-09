Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц

В Архангельске экс-чиновник правительства области задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный СК.

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем исполняющем обязанности министра образования Поморья. Он работал на этом посту до 8 октября, когда правительство Архангельской области ушло в отставку. Дело возбуждено по материалам специального подразделения регионального УМВД.

По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый переписывался в одной из социальных сетей с двумя школьницами, оказывая на них при этом "развращающее влияние". Так, одна из девушек получила от чиновника ссылку на видеозапись сексуального характера.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.

Правоохранители провели у задержанного обыски и изъяли предметы, которые важны для расследования. Проверяются его интернет-контакты, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.