Под Калининградом нашли янтарный самородок "Эльбрус"

Уникальный янтарный самородок весом 1241 грамм добыли в карьере Калининградского янтарного комбината.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, это уже пятнадцатый янтарный тяжеловес в добычном сезоне-2020. Согласно корпоративной традиции, зародившейся на комбинате в 2018 году, все подобные уникальные камни весом свыше килограмма получают имя.

Эту находку назвали "Эльбрус" за характерную форму, напоминающую очертания самой высокой горы в России. У самородка трапециевидная форма и насыщенно-медовая окраска. Поверхность с одной стороны почти гладкая, а с другой - неоднородная, напоминающая крутые горные склоны.

В конце сентября в Приморском карьере комбината были добыты еще два самородка - "Мир" и "Турист". Такие находки раньше были исключительно редки - не более шести в год. В течение трех последних лет комбинат добывает по 17-18 янтарных самородков за сезон.

Все эти крупные экземпляры подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Признанные драгоценными остаются в госфонде, остальные пополняют музейную коллекцию комбината и выставляются на аукцион.