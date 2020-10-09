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09.10.2020 13:36
Рубрика: Экономика

Под Калининградом нашли янтарный самородок "Эльбрус"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Уникальный янтарный самородок весом 1241 грамм добыли в карьере Калининградского янтарного комбината.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, это уже пятнадцатый янтарный тяжеловес в добычном сезоне-2020. Согласно корпоративной традиции, зародившейся на комбинате в 2018 году, все подобные уникальные камни весом свыше килограмма получают имя.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

Эту находку назвали "Эльбрус" за характерную форму, напоминающую очертания самой высокой горы в России. У самородка трапециевидная форма и насыщенно-медовая окраска. Поверхность с одной стороны почти гладкая, а с другой - неоднородная, напоминающая крутые горные склоны.

В конце сентября в Приморском карьере комбината были добыты еще два самородка - "Мир" и "Турист". Такие находки раньше были исключительно редки - не более шести в год. В течение трех последних лет комбинат добывает по 17-18 янтарных самородков за сезон.

Все эти крупные экземпляры подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Признанные драгоценными остаются в госфонде, остальные пополняют музейную коллекцию комбината и выставляются на аукцион.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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