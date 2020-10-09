Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца

До конца года будет выполнено еще три тестовых запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". В ходе тестов будет отработано поражение морской цели типа "авианосец".

- В рамках летных испытаний ракеты "Циркон" до конца года будет выполнено еще три стрельбы. Ближайший запуск состоится в конце октября - начале ноября, - сообщил ТАСС источник в военно-промышленно комплексе.

Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию, добавив, что все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, имитирующих авианосцы и стратегические объекты противника. В разработавшем "Циркон" НПО "Машиностроение" отказались от комментариев.

6 октября фрегат "Адмирал Горшков" выстрелил "Цирконом" в акватории Белого моря. Пролетев 450 километров, ракета поразила морскую мишень в Баренцевом море. Скорость полета достигала 8 Махов, высота - 28 километров.