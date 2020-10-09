Телеканал "Санкт-Петербург" отметит 10-летний юбилей

Десять лет со дня основания отмечает телеканал "Санкт-Петербург", за это время он успел стать визитной карточкой Северной столицы.

В связи с непростой эпидемической ситуации телеканал принял решение отказаться от всех оффлайновых массовых мероприятий и ограничиться большой праздничной программой в эфире.

Вещание на телеканале началось 10 октября 2010 года в 10.10. Телеканал работает на кабельных и спутниковых частотах, в объеме контента 45 процентов приходится на собственную продукцию. Каждый день в эфир выходит 12 выпусков новостей, за неделю телеканал производит 30 оригинальных программ, освещающих жизнь города в самых разных аспектах.

О том, с чего начиналась история телеканала "Санкт-Петербург", зрители смогут узнать 9 октября в 22.00: в специальном выпуске программы "Пульс города" расскажут о первых программах, ведущих и сюжетах.

Повтор программы состоится 10 октября в 10.00.