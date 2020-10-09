В Петербурге контейнерные площадки будут закрывать от посторонних

В Сестрорецке в 38-м квартале в порядке эксперимента огородили контейнерную площадку забором и закрыли на магнитный замок. Этот опыт планируется распространить на весь Курортный район Петербурга, сообщает администрация Северной столицы.

В Курортном районе проблема несанкционированных свалок у контейнерных площадок стоит довольно остро. Здесь довольно высокая для Петербурга доля частного сектора.

Вывоз мусора от индивидуальных домов - это достаточно сложная проблема и в каждом регионе есть свой опыт по ее решению. В Петербурге жителям частного сектора предлагается заключать договоры на вывоз мусора. Но по этом пути идут далеко не все. Так, в Сестрорецке сложилась такая ситуация, когда жители частного сектора стали массово выбрасывать мусор на контейнерные площадки у ближайших многоквартирных домов.

Но проблема в том, что за вывоз с площадки платят жильцы многоэтажек и они пытаются наладить раздельный сбор, в том числе, чтобы снизить общий объем отходов и тем самым снизить суммы в платежках.

В итоге в ТСЖ приняли решение закрыть контейнерную площадку от посторонних. Всем жильцам раздали магнитные ключи. Также на территории установлены видеокамеры, чтобы можно было отследить, все ли выбрасывают мусор, как положено.