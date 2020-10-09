В Петербурге женщина облила мать растворителем и подожгла

В Петербурге 34-летняя женщина облила свою мать-пенсионерку растворителем и подожгла. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о поступлении пациентки 1962 года рождения сотрудники правоохранительных органов получили из больницы.

- Из квартиры дома 33 по улице Передовиков с 35 процентами ожогов тела в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, - такие сведения содержались в телефонограмме.

Врачи также указали, что у женщины было диагностировано отравление этанолом. Скорее всего, мать и дочь поссорились во время совместного застолья.

- Неработающая петербурженка в результате бытового конфликта облила свою мать растворителем и совершила поджог, - рассказали в главке.

Мать находится в стационаре, а ее дочь дома - женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.