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09.10.2020 17:04
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области мужчина пришел в полицию с крокодилом

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В Тарногском районе Вологодской области мужчина, который недавно освободился из колонии, пришел в местное отделение полиции с крокодилом. Длина рептилии вместе с хвостом составляет чуть больше метра, крокодил с трудом помещался с сумке, сообщили "РГ" в УМВД по Вологодской области.

Мужчина пришел в отделение полиции, чтобы отметиться у участкового. С собой вологжанин сумку и сообщил, что желает сменить регион жительства, переехать туда, где потеплее, например, в Сочи. Для освобожденных условно-досрочно смена региона невозможна, поэтому полицейский поинтересовался о причинах, побудивших вологжанина к переезду.

Фото: iStock
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- Тогда мужчина заявил, что его другу Гоше холодно. И открыл сумку. А из сумки вылез живой крокодил, - сообщили в УМВД по Вологодской области.

В отделении полиции удивились и стали выяснять, в каких условиях содержится крокодил. Оказалось, что вологжанин не имеет постоянного места жительства, ночует, где придется. А крокодила он купил в Архангельской области в качестве домашнего питомца.

Вся эта история сотрудникам полиции очень не понравилась. В зоопарках и научных центрах крокодилы живут в больших террариумах, где поддерживается постоянная температура и есть бассейн. Кроме того, по российскому законодательству, держать дома диких животных запрещено. Поэтому рептилию у мужчины изъяли. Вологжанин, в принципе, не возражал. Крокодила срочно привезли в Вологду и сейчас ему ищут новый дом.

Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Изначально крокодилом заинтересовались в зоопарке Ярославля, но впоследствии передумали. Затем полицейские вышли на научный центр в Подмосковье, где изучают рептилий. Ученые предварительно выразили готовность забрать крокодила, единственное, важно подтвердить, что он здоров. Сейчас вологодские полицейские ищут ветеринара, который мог бы обследовать крокодила, а также решают вопрос, каким образом транспортировать Гошу в новый дом. В данный момент крокодил находится в одном из кабинетов УМВД по Вологодской области.

Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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