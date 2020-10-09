Адыгее выделили дополнительные средства на стимулирующие выплаты

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив президента России в связи с пандемией COVID-19.

Так, 57,6 миллиона рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Еще 8,7 миллиона рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

В комментарии СМИ глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что четко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив президента страны, позволяет оказывать необходимую помощь и поддержку социально незащищенным категориям граждан, а также специалистам, которые находятся на острие борьбы с пандемией.

"В Адыгее работа по осуществлению всех социальных выплат и стимулирующих доплат находится на постоянном контроле. Перед руководителями отраслевых министерств я поставил задачу - обеспечить своевременное и в полном объеме доведение средств до получателей", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Решение о выделении дополнительных средств было принято правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной Думы от Адыгеи Владислава Резника.