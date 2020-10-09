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09.10.2020 17:14
Рубрика: Власть

Компания из Адыгеи получила право на массовый выпуск электромобилей

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее на базе завода "Ардерия" в поселке Энем собран электрический микроавтомобиль "Ардерия ТС2". Это - первая в России машина в классе микроэлектроавтомобилей, которая прошла все испытания в соответствии с техническим регламентом, официально зарегистрирована в ГИБДДД и получила номера.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с автором разработки Алексеем Тороповым - изобретателем СССР и РФ, председателем регионального отделения ВОИР.

В разговоре приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, глава Энемского городского поселения Хизир Хотко.

Фото: Алексей Гусев
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Глава Адыгеи поздравил Алексея Торопова и группу изобретателей с научным достижением и успешным стартом реализации инновационного проекта. Мурат Кумпилов подчеркнул значимость новой разработки для развития передовых технологий и научного творчества не только в республике, но и в стране.

- Приятно, что площадкой для реализации проекта стала Адыгея. Мы с вами давно сотрудничаем. Завод был создан пять лет назад. Основным видом деятельности является производство настенных котлов, одновременно вы занимаетесь экспериментальной деятельностью. Предприятие успешно развивается во всех направлениях. Ваше производство можно назвать примером грамотной экономической политики и новаторской деятельности. А это - и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, и передовые научные разработки в области электротранспорта. С учетом важности сохранения экологии считаю это направление очень перспективным. Мы заинтересованы в дальнейшем успешном развитии ваших проектов и будем оказывать необходимую поддержку, - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе встречи Алексей Торопов подробно рассказал об изобретении. Электромобиль собран из комплектующих разных производителей, но основа - батарея. Разработанный автомобиль не нуждается в специальных заправочных станциях. Он может подзаряжаться от обычной розетки. Заряда, накопленного за ночь, хватает на 100 километров. Автомобиль предназначен для передвижения на короткие расстояния и может быть востребован для работы в социальных службах, органах власти.

Работа над изобретением велась несколько лет, электромобиль успешно прошел все испытания ФГУП "НАМИ". Также пройдена вся необходимая процедура для получения госномера. Первый зарегистрированный электрический микроавтомобиль уже протестирован на трассах Московского региона и стал полноправным участником движения.

Сейчас в работе сборка первой опытной партии. Планируется, что электромобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона "01".

- Сейчас обсуждается вопрос о том, что автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального МВД. Я благодарен главе республики за поддержку наших начинаний. Мы продолжим инновационные разработки и будем развивать Адыгею, в том числе позиционировать её как передовой научный регион, - отметил Алексей Торопов.

В ходе встречи также были обсуждены планы развития основного производства предприятия. В настоящее время на заводе ежегодно выпускается около 15 тысяч настенных газовых котлов. Продукция себя зарекомендовала как конкурентоспособная и востребованная на рынке не только нашей страны, но и зарубежья. Поэтому руководство завода намерено через два года увеличить мощности предприятия и довести объем производства котлов до 30 тысяч изделий в год.

Глава Адыгеи также поддержал инициативу реализации образовательного проекта. Планируется, что весной будущего года на базе завода будет открыт детский клуб электрокартинга "АРДЕРИЯ". На первом этапе его планируют внедрить в школах Энема. Глава Адыгеи дал соответствующие поручения руководству муниципалитета и министерству образования и науки РА по содействию в развитии проекта и реализации образовательного курса развития технического творчества молодежи и школьников.

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