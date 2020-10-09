На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка

На Кубани правоохранители нашли 15-летнего школьника, который почти неделю назад ушел из дома на хуторе Крупском и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в полицию Тимашевского района вечером пятого октября 2020 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-летнего юноши, ушедшего из дома еще 3 октября. Сотрудники следственного межрайонного отделения возбудили уголовное дело. Для установления местонахождения пропавшего были организованы масштабные поиски, к которым привлекли опытных следователей, волонтеров, казаков.

- Благодаря грамотно проведенным розыскным действиям полицейских при участии следователя-криминалиста установлено местонахождение пропавшего. С подростком и его законным представителем продолжает работать следователь, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в региональном СК.