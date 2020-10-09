Пассажир поезда Москва - Анапа выкупил купе для своих котов

В поезде "Москва - Анапа" пассажир выкупил все купе для своих котов. Об этом накануне сообщил в соцсети житель столицы Илья Хангиреев.

На фотоснимке видно, как три кота уютно расположились на верхних полках и с любопытством смотрят в окно.

Автор не сообщает никаких подробностей. Остается только догадываться, кто этот неизвестный любитель кошек.

Эта новость разлетелась по интернету, но вызвала неоднозначные комментарии. Некоторые опасались, что кошки выбегут из своего купе, а у соседей может случиться приступ аллергии. Несмотря на гневные отзывы, многие все же оценили поступок неизвестного пассажира и прозвали это место "котокупе".

В пресс-службе СКЖД корреспонденту "РГ" рассказали, что они выясняют подробности у проводников. А в информационном центре РЖД уточнили, что кошек можно провозить в тех вагонах, где разрешена перевозка с животными и с обязательным выкупом мест для каждой, но по правилам они должны находиться в специальных переносках.