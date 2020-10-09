По итогам года в Волгоградской области появится семь новых производств

В Волгограде прошла рабочая встреча главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и губернатора региона Андрея Бочарова. Представитель федерального правительства отметил преобразования, которые произошли в городе со времени его последней поездки.

- С вашей помощью на территории Волгоградской области за этот период реализованы 65 крупных проектов общим объемом инвестиций около 200 миллиардов рублей, что позволило создать свыше 6,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, - обратился к министру Андрей Бочаров. - Проекты работают и дают хорошую отдачу. В течение этого года мы планируем запустить 19 проектов, из них 7 новых производств и 12 модернизированных площадок: это еще порядка 200 рабочих мест.

По информации пресс-службы обладминистрации, выпуск промышленной продукции в регионе два года подряд преодолевает планку в триллион рублей: задача удержать этот показатель и в 2020 году поставлена губернатором. На территории субъекта действуют более 50 мер поддержки, сформирована и выстроена работа инфраструктуры развития бизнеса. Волгоградская область активно участвует в нацпроектах, федеральных программах, привлекая дополнительные ресурсы, создан и оказывает помощь предприятиям региональный Фонд развития промышленности. Общий объем господдержки отрасли с 2014 года по настоящее время вырос до 22,5 миллиарда рублей. В том числе через инструменты Фонда - порядка миллиарда рублей.

- В Волгоградской области работает один из лучших в России региональных фондов развития промышленности, - отметил Денис Мантуров. - Вы своевременно поддержали инициативу по его созданию, капитализации. Стандарты качества работы соответствуют самому высокому уровню.

В ходе встречи участники обсудили реализацию новых инвестиционных проектов на территории региона, которые обеспечат существенную прибавку к региональному бюджету и помогут решать задачи в сфере импортозамещения. Без поддержки министерства реализовать их было бы невозможно.

Мантуров и Бочаров также посетили Волгоградский алюминиевый завод, который вышел на новый этап развития после возобновления электролизного производства. Там министру показали специально подготовленную экспозицию, в которую вошли научно-технические разработки 16 ведущих индустриальных предприятий региона. Руководители заводов рассказали о преимуществах и особенностях своего производственного оборудования, продемонстрировали импортозамещающие изделия. Также промышленники обсудили вместе с Мантуровым и Бочаровым пути развития отрасли.