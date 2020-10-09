В Анапе водителя школьного автобуса отстранили от работы за брань

В Анапе водителя школьного автобуса, накричавшего на детей, отстранили от работы. Об этом сообщили в администрации города.

В пятницу утром в Сеть попало видео инцидента в школьном автобусе, перевозившем учеников из пригородного села Цибанобалка. На кадрах видно, как мужчина замахивается на ребят, сидящих на заднем сиденье, требуя покинуть салон, а затем возвращается на рабочее место. Все свои действия он сопровождает нецензурной бранью.

По данному факту управление образования Анапы начало проверку. Как пояснили в ведомстве, мужчина не смог совладать с захлестнувшими его эмоциями. По его словам, данная группа подростков всячески издевалась над ним в течение продолжительного времени. А сегодня они пытались поджечь кресла автобуса, что и стало последней каплей. Отмечается, что водитель много лет работает на этом направлении и ранее жалоб никогда на него не поступало.

- Конечно, мы будем детально разбираться в ситуации. Однако, что бы ни произошло, как бы себя ни вели подростки, водитель не имел права так с ними обращаться. Этот вопиющий инцидент не останется без внимания, и сотрудник транспортного предприятия будет наказан, - прокомментировала начальник управления образования Анапы Екатерина Боровская.