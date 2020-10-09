В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП

В Сакском районе Крыма в результате дорожной аварии погибли два человека.

Ночью 9 октября двигавшийся со стороны города Саки в направлении села Орловка 31-летний водитель автомобиля Skoda Yeti, потеряв управление, врезался в трансформаторную подстанцию, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Крым.

Как выяснилось, мужчина выбрал не соответствующую обстоятельствам движения скорость и на закруглении выехал за пределы проезжей части, что привело к столкновению с трансформаторной подстанцией. Водитель и 32-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда "скорой помощи".

В пресс-службе "Крымэнерго" уточнили, что из-за повреждения тумбы, на которой установлена подстанция, прервалось энергоснабжение почти 700 абонентов в селе Михайловка. Спустя десять минут после начала аварийно-восстановительных работ энергетики из Сакского РЭС перезапитали оставшихся на короткий промежуток времени без света потребителей по резервной схеме. А когда восстановили трансформаторную подстанцию, возобновили подачу электроэнергии в село по нормальной схеме.