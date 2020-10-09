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09.10.2020 10:36
Рубрика: Общество

В Крыму впервые провели сложнейшую нейрохирургическую операцию

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

Главный нейрохирург министерства здравоохранения России Владимир Крылов провел в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко в Симферополе сложнейшую нейрохирургическую операцию по удалению опухоли в функционально значимой зоне коры головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.

Фото: iStock
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На операционном столе оказалась 59-летняя пациентка, у которой была объемная опухоль размером с куриное яйцо в зоне коры головного мозга, отвечающей за речь. От врачей и ассистентов, проводивших вмешательство, требовалась высочайшая точность - любое неловкое движение могло привести к утрате речи. Кстати, во время операции пациентка была в ясном сознании, что позволяло асам нейрохирургии контролировать ее состояние - с женщиной разговаривали и оценивали функции мозга, показывая ей картинки на планшете. Все манипуляции проводились с помощью электронного микроскопа

Как пояснили в минздраве, уже вскоре крымские нейрохирурги, для которых Владимир Крылов провел уникальный мастер-класс, будут сами проводить такие высокотехнологичные оперативные вмешательства. Для этого созданы необходимые условия - приобретено оборудование, доступен весь инструментарий.

- Нейрохирургическая служба в Крыму сейчас работает на уровне федерального центра, что стало возможным благодаря кропотливому труду на протяжении нескольких лет, а также помощи и поддержке главного нейрохирурга министерства здравоохранения России Владимира Викторовича Крылова, за что мы ему очень благодарны, - отметил министр здравоохранения РК Александр Остапенко. - Создана эффективная команда из молодых и амбициозных специалистов, которые ставят перед собой серьезные задачи. К примеру, если ранее в Крыму вообще не проводились операции клипирования сосудов головного мозга, то сейчас, за девять месяцев 2020 года таких вмешательств в республике проведено больше, чем в Ростовской области.

Новые возможности даст медикам новое здание республиканской клинической больницы, которая наконец введена в эксплуатацию и вскоре начнет процедуру оформления лицензии на медицинскую деятельность.

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