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09.10.2020 22:52
Рубрика: Происшествия

В Сочи отец с сыном упали с лошади в глубокий овраг на камни

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Происшествие, в котором серьезные травмы получили мужчина и его семилетний сын, произошло в пятницу во второй половине дня в верховье реки Хобза Лазаревского района Сочи.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
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Как сообщается на странице в Instagram аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", отец с маленьким ребенком решили покататься на лошади в лесисто-горной местности. Однако удержаться на животном им не удалось: оба вывалились из седла, рухнули в глубокий овраг, где приземлились на крупные острые камни.

К счастью, их крики о помощи услышал проживающий неподалеку в частном доме мужчина. Он сразу позвонил в Сочинский отряд "Кубань-СПАС".

По информации ведомства, прибывшие к месту ЧП спасатели оказали раненым первую помощь, наложили вакуумные шины, погрузили на носилки и эвакуировали в поселок Верхняя Хобза. Отсюда пострадавших на "скорой помощи" отправили в больницу поселка Лазаревское.

По предварительным данным, у отца и его ребенка медики диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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