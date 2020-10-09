В Сочи отец с сыном упали с лошади в глубокий овраг на камни

Происшествие, в котором серьезные травмы получили мужчина и его семилетний сын, произошло в пятницу во второй половине дня в верховье реки Хобза Лазаревского района Сочи.

Как сообщается на странице в Instagram аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", отец с маленьким ребенком решили покататься на лошади в лесисто-горной местности. Однако удержаться на животном им не удалось: оба вывалились из седла, рухнули в глубокий овраг, где приземлились на крупные острые камни.

К счастью, их крики о помощи услышал проживающий неподалеку в частном доме мужчина. Он сразу позвонил в Сочинский отряд "Кубань-СПАС".

По информации ведомства, прибывшие к месту ЧП спасатели оказали раненым первую помощь, наложили вакуумные шины, погрузили на носилки и эвакуировали в поселок Верхняя Хобза. Отсюда пострадавших на "скорой помощи" отправили в больницу поселка Лазаревское.

По предварительным данным, у отца и его ребенка медики диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы.