В Сочи ученые обнаружили новый в России вид ящериц

В окрестностях Сочи ученые впервые обнаружили итальянскую стенную ящерицу - пока это ее единственно установленная локация на территории бывшего СССР. Об этом сообщили в Краснодарском отделении РГО.

Данный вид ящериц успешно расселился в обоих полушариях - она встречается в ряде районов Средиземноморья, Малой Азии и Северной Америки. И вот сейчас рептилия "обжилась" на территории Природного орнитологического парка Имеретинской низменности - в самом северо-восточном участке ее обитания. Популяцию исследовали замдиректора по научной работе Сочинского национального парка и известный в научном сообществе герпетолог Борис Туниев.

- Пока ящерицы обитают на одном участке, но большой группой - удалось увидеть более 150 особей, - рассказали в региональном отделении РГО. - Плотность популяции - от восьми до 40 ящериц на 100 метров маршрута. Отмечена относительно высокая доля молодых особей (более 40 процентов), что свидетельствует о жизненности и продолжающемся росте новой популяции.

Чтобы ответить на вопрос: "Как итальянская стенная ящерица попала в Сочи?", ученые проанализировали архивные космические снимки Имеретинской низменности с 2010 года и до сегодняшнего дня. Ответ оказался простым: по-видимому, кладки яиц ящериц находились в кадках с крупными декоративными деревьями, которые привозили из Италии для озеленения олимпийских объектов.

Теперь заморская гостья будет включена в перечень видов герпетофауны России и, в частности, Кавказа. По мнению биологов, плотность популяции высока и может привести к дальнейшей колонизации, а значит, контактов с аборигенными ящерицами и непредвиденных последствий не избежать. Однако в природе после резкого всплеска численности адвентивного (пришлого) вида часто наступает спад, вплоть до полного его исчезновения. Так что ученые продолжатт регулярные наблюдения за жизнью итальянских рептилий на Черноморском побережье.