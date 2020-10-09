Волгоградцев вновь обяжут носить перчатки в транспорте

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Волгоградской области усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Уже несколько месяцев при поездках на общественном транспорте и посещении объектов розничной торговли все обязаны носить маски. С 10 октября вводится обязательное использование перчаток. Это требование вводили весной, но отменили с наступлением летней жары.

На администрацию магазинов и автоперевозчиков возлагается административная ответственность за нахождение граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты.

С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции. Останавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь, а с 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для лиц старше 65 лет.

С 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов всех работников, а также сотрудников старше 65 лет.

В четверг межведомственные патрули выявили 165 нарушений масочного режима.