Житель Туапсе незаконно спилил деревья на два миллиона рублей

В Туапсинском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в отношении 64-летнего местного жителя по части 3 статьи 260 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По данным следствия, обвиняемый незаконно спилил шесть лиственных деревьев на земельном участке возле остановки общественного транспорта, а также несколько кустов субтропической юкки. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.