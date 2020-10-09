Житель Туапсе незаконно спилил деревья на два миллиона рублей

Новости

Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения 16:41
В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП 16:35
Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС 16:22
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам 16:06
Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
Премьер Беларуси заявил о динамичном развитии отношений с Россией 15:14
Военная авиация сбросила на места пожаров в Рязанской области 1440 тонн воды 15:08
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 15:08
Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти 15:07
В Кремле поздравили программу ООН с Нобелевской премией 14:55
В Петербурге контейнерные площадки будут закрывать от посторонних 14:55
Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе 14:52
В Мадриде объявлен режим ЧП из-за коронавируса 14:47
Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы 14:19
Путин может принять участие в форуме ВТБ 14:17
Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников 14:11
Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц 14:08
Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 16:10
Рубрика: Происшествия

Житель Туапсе незаконно спилил деревья на два миллиона рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсинском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в отношении 64-летнего местного жителя по части 3 статьи 260 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

На Кубани банда "черных лесорубов" спилила 240 вековых дубов

По данным следствия, обвиняемый незаконно спилил шесть лиственных деревьев на земельном участке возле остановки общественного транспорта, а также несколько кустов субтропической юкки. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах