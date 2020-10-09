Жителя Кубани задержали за кражу драгоценностей и поджог дома

В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в краже и поджоге.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района города поступило сообщение от городской службы МЧС о пожаре в одном из районов города, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Причиной возгорания дома стал поджог. На месте происшествия полицейские обнаружили под окном с отжатой пластиковой створкой отпечаток следа обуви, а неподалеку - зажигалку.

Выяснилось, что из дома пропала барсетка с деньгами, банковскими картами и документами, а также ювелирные изделия с драгоценными камнями. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

В результате подозреваемого удалось найти. 34-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Установлено, что ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, деньги потратил, а барсетку с документами выбросил. Чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег дом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 и части 2 статьи 167 УК РФ - "Кража" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.