Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решения по 15 "проблемным" домам.

"Приняли решение о восстановлении прав более 1,1 тысячи человек в 5 субъектах РФ. Хочу отметить, что сейчас главная наша ценность - это люди. Мы прилагаем усилия, чтобы улучшить качество жизни россиян и обеспечить реализацию их конституционного права на жилье. Многие дольщики ждут свои квартиры 10 и даже 20 лет, и я рад, что сейчас появился действующий механизм, который позволяет нам строить людям дома", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание совета.

Большая часть домов, ситуация по которым обсуждалась на заседании, будет достроена. Так, в Челябинской области, рассказал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев, будет завершено строительство двух домов застройщика-банкрота "Капитал Дом" (дом 6 и дом 13), в Нижегородской области - ЖСК "Приокский", в Московской области - ЖСК "Лесная 18" и 6 домов "Подольский домостроительный комбинат". В Рязанской области достроят дом застройщика "Альфа Рязань". Дольщикам двух домов ТПФ "Пассаж-1" выплатят компенсации.