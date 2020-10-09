Ямальца осудили на 13 лет за подготовку теракта

Молодого человека, который собирался совершить взрыв в Тарко-Сале, отправили в тюрьму.

Местного жителя 1994 года рождения задержали в феврале 2020 года сотрудники ФСБ по Тюменской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчина был причастен к деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации.

В информации силового ведомства говорится, что суд признал ямальца виновным по ряду статей, приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а потом - в исправительной колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.