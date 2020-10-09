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09.10.2020 15:45
Рубрика: Происшествия

На Ямале матрос упал за борт теплохода

Текст: Екатерина Призова

В Обской губе за борт теплохода упал матрос. По факту несчастного случая начата проверка, поиски тридцатилетнего мужчины продолжаются.

Случилось происшествие, по информации Следственного комитета ЯНАО, в ночь с четверга на пятницу - без четверти три. Теплоход обходил баржу, которая пришвартована в районе строительного участка южной ледозащиты морского порта Сабетта, когда сотрудник судовой компании упал в воду.

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"Обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время ведутся поиски на прилегающей береговой линии", - передает пресс-служба ведомства.

Начат опрос экипажа судна, ведется осмотр места происшествия. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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