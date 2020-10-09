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09.10.2020 14:20
Рубрика: Общество

На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В связи с резким увеличением нагрузки на службу "скорой помощи" в Челябинской области принято решение о передаче части поступающих к ней вызовов в поликлиники и "неотложку" по месту жительства пациентов. Это позволит сократить время ожидания бригад, сообщили в пятницу минздраве региона.

- При симптомах, не представляющих угрозы жизни, диспетчеры скорой будут фиксировать вызовы и передавать их в поликлинику или "неотложку", которая в Челябинске сейчас переводится на круглосуточный режим работы, - пояснили в пресс-службе минздрава. - В порядке очередности на дом приедет доктор, проведёт осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации.

Фото: iStock
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Согласно документу за подписью министра здравоохранения региона к не представляющим угрозы симптомам относятся боли в желудке, рвота и другие признаки пищевых отравлений, тахикардия, обмороки, затрудненное дыхание при бронхите и пневмонии, боли в грудной клетке без указания на острую патологию, а также контакты по COVID-19 и подозрения на него.

Как пояснили в ведомстве, в последнее время граждане чересчур "ковид-насторожены" и вызывают скорую при первых признаках острых респираторных заболеваний, которые действительно напоминают коронавирус. В итоге диспетчеры скорой получают более двух тысяч вызовов сутки. Между тем никуда не исчезли экстренные пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, инфарктами и инсультами, к которым прежде всего и направляются бригады.

- Во всех остальных случаях время ожидания увеличивается, в связи с чем и принято решение о перенаправлении части вызовов, - пояснили в минздраве. - С учетом самочувствия и сопутствующих заболеваний пациента диспетчер отрабатывает звонок и принимает решение о его передаче. Уже сейчас таким образом передаются порядка 500 вызовов в сутки. Скорая помощь - экстренная служба. Для повышения температуры, давления и других проблем со здоровьем существует "неотложка".

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 98 новых случаев коронавируса, восемь из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 171 учащемуся. Общее число заболевших превысило 17,5 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 13,2 тысячи пациентов. Скончался 521 южноуралец.

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