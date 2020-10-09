На Урале фермерский магазин закрыли за нарушение масочного режима

Правобережный суд Магнитогорска приостановил на две недели работу продуктового магазина, торгующего фермерской продукцией, за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в городской администрации, эти требования едины и обязательны для всех владельцев торговых точек.

- Сотрудники магазина не использовали средств индивидуальной защиты и не требовали этого от покупателей, не соблюдалась социальная дистанция, не были установлены санитайзеры, - пояснила представительница мэрии Ольга Беличенко. - Нарушения были выявлены еще в пяти торговых точках, где также составлены протоколы. Все это говорит о том, что финансовая выгода для нарушителей важнее здоровья населения.

В мэрии Магнитогорска отмечают, что к ужесточению контроля вынуждены прибегнуть из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде предупреждения и административного штрафа. Повторное нарушение влечет приостановку деятельности нарушителя на срок до 90 суток.

Именно поэтому все торговые объекты и организация общественного питания, однажды замеченные в нарушении санитарных требований, будут обязательно проверяться повторно, отметили в мэрии.