На Урале рекламщиков накажут за объявления о "мужском спа-салоне"

Свердловское УФАС подтвердило факт распространения в одном из районов Екатеринбурга рекламы интимных услуг под видом спа-салона для мужчин.

"Инициативная группа женщин, которые живут в этом районе, обратились в управление с заявлением на ненадлежащую рекламу в лифтах многоквартирных жилых домов. Заявители указали, что объявления противоречат морально-нравственным устоям общества и наносит вред несовершеннолетним", - сообщает пресс-служба ведомства.

Это было в марте. УФАС провело проверку, и факты подтвердились: реклама завуалированно продвигала запрещенные законом России услуги (проституцию), объявления вводили в заблуждение относительно того, о чем именно в них идет речь - то есть предлагали один "товар" под видом другого.

"Инициировано административное преследование в отношении рекламодателя. Они вызваны на составление протоколов", - рассказали в пресс-службе надзорного органа, добавив, что неоднозначную рекламу из лифтов убрали.