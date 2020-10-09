В Кольцово экстренно сел самолет Москва - Омск из-за отказа датчиков

Сегодня ночью в Кольцово совершил незапланированную посадку самолет сообщением Москва - Омск. "Предварительная причина - отказ обогрева датчиков статики и динамики", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Лайнер приземлился в 03.11. На борту находилось 149 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Региональная транспортная прокуратура следит за тем, как соблюдаются права пассажиров в данной ситуации. И совместно с коллегами из Московской межрегиональной транспортной прокуратуры - за соблюдением законодательства о безопасности полетов.