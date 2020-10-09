Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования

Дислоцированная в Свердловской области 42-я Тагильская дивизия РВСН вывела пусковые установки подвижных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс" на маршруты боевого патрулирования. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, их расчеты не просто отправились в поля. Ракетчики проведут в позиционных районах инженерные работы и потренируются в маскировке ядерных комплексов. А во время движения "Ярсов" организуют их боевое охранение и защиту от условных диверсантов.

Длительность полевых занятий в РВСН из года в год возрастает. Сейчас расчеты мобильных "Ярсов" и "Тополей-М" в среднем проводят на маршрутах боевого патрулирования до месяца. Прежде такие выезды ракетчиков ограничивали сначала 10-12, а затем 20 сутками. Соответственно увеличился и объем задач, которые "стратеги" отрабатывают на маршрутах движения и на полевых позициях.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами не появляются. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя современные защитные средства делают стратегические комплексы практически невидимыми с воздуха, а в местах их нахождения работают станции радиоэлектронной борьбы, тем не менее спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Задача космической разведки - определить координаты и направление движения наших ядерных ракет. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям "стратегов".

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Все это будет проигрываться и на учениях Тагильской дивизии РВСН - во время вывода ядерных комплексов со стационарных баз, совершения марша, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения позиций. Что же касается условных диверсантов, то для борьбы с ним ракетчики используют специальные боевые машины "Тайфун-М", оснащенные в том числе беспилотными летательными аппаратами.