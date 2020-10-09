Новости

Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам 16:06
Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
Премьер Беларуси заявил о динамичном развитии отношений с Россией 15:14
Военная авиация сбросила на места пожаров в Рязанской области 1440 тонн воды 15:08
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 15:08
Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти 15:07
В Кремле поздравили программу ООН с Нобелевской премией 14:55
В Петербурге контейнерные площадки будут закрывать от посторонних 14:55
Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе 14:52
В Мадриде объявлен режим ЧП из-за коронавируса 14:47
Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы 14:19
Путин может принять участие в форуме ВТБ 14:17
Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников 14:11
Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц 14:08
Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров 14:05
Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи 14:04
АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудникам 14:03
Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников МВД 14:01
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 14:24
Рубрика: Русское оружие

Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Дислоцированная в Свердловской области 42-я Тагильская дивизия РВСН вывела пусковые установки подвижных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс" на маршруты боевого патрулирования. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, их расчеты не просто отправились в поля. Ракетчики проведут в позиционных районах инженерные работы и потренируются в маскировке ядерных комплексов. А во время движения "Ярсов" организуют их боевое охранение и защиту от условных диверсантов.

Длительность полевых занятий в РВСН из года в год возрастает. Сейчас расчеты мобильных "Ярсов" и "Тополей-М" в среднем проводят на маршрутах боевого патрулирования до месяца. Прежде такие выезды ракетчиков ограничивали сначала 10-12, а затем 20 сутками. Соответственно увеличился и объем задач, которые "стратеги" отрабатывают на маршрутах движения и на полевых позициях.

Мобильные ядерные комплексы осваивают новые маршруты боевого патрулирования

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами не появляются. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя современные защитные средства делают стратегические комплексы практически невидимыми с воздуха, а в местах их нахождения работают станции радиоэлектронной борьбы, тем не менее спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Задача космической разведки - определить координаты и направление движения наших ядерных ракет. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям "стратегов".

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Все это будет проигрываться и на учениях Тагильской дивизии РВСН - во время вывода ядерных комплексов со стационарных баз, совершения марша, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения позиций. Что же касается условных диверсантов, то для борьбы с ним ракетчики используют специальные боевые машины "Тайфун-М", оснащенные в том числе беспилотными летательными аппаратами.

В регионах Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минобороны УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения