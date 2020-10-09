В Югре после падения с шестого этажа погибли трое строителей

В Когалыме, на стройплощадке местного политеха, погибли трое строителей. В обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы.

"Восьмого октября проводились работы по бетонированию шестого этажа на строительном объекте Когалымского политехнического колледжа. При подаче наверх бетонной смеси произошло разрушение деревянных опор опалубка", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой смеси из формы с высоты около 23 метров сорвались рабочие подрядной организации - одному удалось выжить, с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу.

"Возбуждено уголовное дело. Выясняются ответственные, допустившие нарушение техники безопасности, степени их вины", - передает пресс-служба Следственного комитета автономного округа.