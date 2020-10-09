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09.10.2020 08:50
Рубрика: Происшествия

В Свердловской области нашли крайне истощенного младенца

Текст: Татьяна Воробьева

В квартире жительницы Карпинска обнаружен младенец в крайней степени истощения: предполагаемая мать не кормила его и полгода скрывала ото всех.

Фото: Следственный комитет по Тюменской области
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Как рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, новорожденную девочку нашли знакомые женщины. В доме не было ни детских смесей, ни одежды и кроватки.

"Нужно получить официальное медицинское заключение о том, что женщина действительно является мамой малыша. Дело в том, что она не вставала на учет по беременности и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, рожала дома", - говорит пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как только о ребенке стало известно, правоохранительные органы срочно выехали по адресу его местонахождения и организовали его отправку в местную больницу: сейчас малышкой занимаются доктора.

"У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени (истощение, при котором потеря массы тела составляет более 30 процентов - ред.), а также подозрение на другие серьезные заболевания", - отметил пресс-атташе полиции.

Начато расследование по двум статьям: по 156 УК РФ (неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего), а также по ч. 2 ст. 117 УКК РФ (истязание).

По данным МВД, в семье еще двое детей: трехлетняя девочка и 13-летний мальчик (с мужем подозреваемая рассталась в начале года). Так же, уточнили в прокуратуре, семья на учете в органах системы профилактики не состоит и не состояла.

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