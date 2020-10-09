Регионы могут сместить приоритеты в сторону индивидуальных жилых домов

Регионы могут скорректировать, какое жилье - многоквартирные или индивидуальные дома - будет преимущественно строиться на территории в рамках нацпроекта "Жилье". Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании в Уфе по реализации нацпроекта.

К 2030 году планируется выйти на строительство жилья в расчете 0,82 кв.м в год на человека. Но задачи отдавать приоритет возведению многоквартирных домов не стоит, подчеркнул он. Если более востребовано строительство частных домов, региональные власти могут обратить на это внимание и соответственно скорректировать планы по строительству на ближайшее десятилетие. При росте ИЖС допустимо, если объемы строительства многоквартирных домов останутся на прежнем уровне или даже немного снизятся.

"Мы должны четко действовать из того, какой запрос идет сегодня от населения", - подчеркнул Якушев.